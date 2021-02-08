Savunma Bakanı: İslam Devrimi sayesinde ülkede 800 savunma ürünü üretilmektedir

Kazvin İli İdari Konseyi toplantısında konuşan General Hatemi, 'Bugün ekonomik bağımsızlığın temeli olan savunma bağımsızlığını ve askeri caydırıcılığı elde ettik. İslam Cumhuriyeti'nin savunma doktrini aktif savunma caydırıcılığıdır ve ülkeye karşı bir tehdit oluştuğunda, silahlı kuvvetler onu anında boğacaktır' diye belirtti.

Bölge güvenliğinin dünyanın diğer tarafından gelenler tarafından değil, bölge ülkelerince sağlanması gerektiğine değinen General Hatemi, 'Bize neden silah yapıyorsunuz diye soruyorlar. Biz de onlara kendilerini savunamayanlara ne olduğunu ve onlarla ne yaptınız diye karşılık veriyoruz' ifadesini kullandı.

Düşman'ın İran'ı istediği zaman tehdit edebilmesi için silah ve savunma kabiliyetine sahip olmamamızı ve tehditlerini gerçekleştirmek istediklerinin altını çizen General Hatemi, 'Ama bu olmayacak ve her zaman ülkeyi güçlendirmeye çalışacağız. Bu konu kimseyi ilgilendirmiyor. Güvenlik oksijen gibidir ve bunu tüm gücümüzle İslami vatanımıza sağlayacağız' değerlendirmesinde bulundu.

Kutlu Fecr On Günü'ne de kutlayan General Hatemi, 'İslam Devrimi dünyadaki diğer devrimlerden farklıydı ve ne Doğu ne de Batı'nın temel sloganı bunun bir kanıtıydı, tabii ki bunun bizim için maliyeti de vardı. Bunlardan en barizi Irak tarafından dayatılan 8 yıllık savaştı' diye konuştu.

General Hatemi, 'Halk, baskıcı emperyal rejime karşı mücadelede "Bağımsızlık, Özgürlük ve İslam Cumhuriyeti" gibi sloganlar attı. İslam Devrimi'nden önce insanlar bağımsızlıklarına sahip olmadıkları için üzgündüler ve bağımlı rejim onurlarını ve bağımsızlıklarını yok etmişti' diye ekledi.

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