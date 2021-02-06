Asimetrik alçak irtifa savaşlarında İran'ın savunma gücü artmaktadır

Omuzdan ateşlemeli füze seri üretim birimi ile mürekkep katı yakıt üretim fabrikasının açılışında konuşan General Hatemi, Fecr On Günü ve İslam Devrimi'nin zaferinin yıldönümünü kutlayarak, savunma sanayinde önemli ilerlemelerin İmam Humeyni ve Ayetullah Hamanei'nin talimatları sayesinde elde edildiğini kaydetti.

Savunma Bakanlığı'nın, yaptırım zorlu koşullarında planlama, uyum, cihat yönetimi, tamamen yerli bilgi ve teknolojiye güvenerek ve bilgiyi kullanarak çeşitli planlama türlerini tasarlama ve üretme konusunda değerli adımlar atmayı başardığını ifade eden General Hatemi, 'Savunma Bakanlığı ve savunma sanayii uzmanları, sevgili İslam ekolünün özgüven ruhunun sonucu olan göz kamaştırıcı bilgi ve ilerlemeye güvenerek, yetenekli olduklarını kanıtladılar' diye belirtti.

Devrim Muhafızları dahil olmak üzere silahlı kuvvetlerin tüm savunma ihtiyaçlarını mümkün olan en kısa sürede üretip tedarik ettiğinin altını çizen General Hatemi, 'Bugün, silahlı kuvvetlerin zengin hazırlığı ve İslami İran'ın büyük milletinin örnek otoritesi nedeniyle, dünyadaki hiçbir güç anavatanımıza girmeye cesaret edemiyor' diye ekledi.

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