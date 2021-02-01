Zulcinah uydu mekiği başarılı şekilde uzaya fırlatıldı

Savunma Bakanlığı Sözcülerinden Ahmet Hüseyni Zulcinah uydu fırlatma mekiğinin ilk kez İran’da üretilen en güçlü ve katı yakıt kullanan motorla uzaya fırlatıldığını belirtti.

Dünya’da rekabet edecek konumda olan 3 aşamalı mekiğin iki aşamada katı yakıt ve bir şamada sıvı yakıtla ile çalışabilir konumda olduğunu ifade eden Hüseyni, bu mekiğin 220 kg uyduları yerden 500 kilometre yukarıda yerleştirebileceğini söyledi.

Hüseyni denemenin başarılı şekilde gerçekleştiğini ve mekikle birlikte 750 tonluk katı yakıt taşıyabilen en güçlü motorun denendiğini söyledi.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish

2012