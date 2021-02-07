Herhangi bir İsrail tehdidine kararlı bir şekilde yanıt veririz

BM Genel Sekreteri Guterres ve BM Güvenlik Konseyi Başkanı'na hitaben yazılan bu mektupta, 'İsrail rejimi, İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı kışkırtıcı ve savaş çıkartıcı açıklamalarını yoğunlaştırmakla kalmadı, ama aynı zamanda aktif olarak İran'a karşı düşmanca tehditlerini gerçekleştirmek için planlamalar yapmaktadır' ifadeleri kullanıldı.

Bu tür tehditlerin en son örneğinin İsrail Genelkurmay Başkanı'nın 26 Ocak 2021'de yaptığı açıklama olduğuna değinen Tahtı Revançı, 'Burada İran'ın barışçıl nükleer programı hakkında boş iddialarda bulunulmuştur. İsrailli yetkili, İran'a karşı mevcut planlarla birlikte, “onları önümüzdeki yıl için geliştirmek” için eylem planları da hazırlıyorlar çünkü bunlar “masada olmalı” demiştir' diye belirtti.

Bu tehditlerin BM Şartı'nın 2. Maddesinin büyük bir ihlali ve İsrail rejiminin bölgedeki ülkelere saldıran karanlık geçmişi göz önüne alındığında, uluslararası toplumdan uygun bir yanıt verilmesini gerektirdiğinin altını çizen İranlı yetkili, 'İsrail rejiminin İran'a karşı herhangi bir askeri harekatı konusunda uyarıda bulunuyoruz. İsrail rejiminin herhangi bir tehdidine veya yanlış eylemine kararlı bir şekilde yanıt vermek için öz savunma hakkını saklı tutuyoruz. Bu rejimin, dizginlenmemiş ve yanlış eylemlerinin sonuçlarının tüm sorumluluğunu üstlenmesi gerektiği kesinlikle açıktır' değerlendirmesini yaptı.

Tahtı Revançı, 'Uluslararası barış ve güvenliği sağlamak için birincil sorumluluğu olan BM Güvenlik Konseyi, İsrail rejiminin istikrarsızlaştırıcı politikalarına ve kışkırtıcı eylemlerine karşı koymalı ve bölgeye karşı tehlikeli planlar yürütmesini engellemelidir' diye ekledi.

Tahtı Revançı bu mektubun Güvenlik Konseyi belgesi olarak kaydedilmesini de talep etti.

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