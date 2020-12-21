Amerikan Gazeteci: Suudi Arabistan ve İsrail Nükleer Anlaşma'nın önünde engel çıkarmaya devam ediyor

İRNA'ya röportaj veren Hollinen, ABD'nin İran'a yaklaşımındaki değişikliğin olumlu işaretlerinden söz ederken, iki ülke arasındaki gerilimleri hafifletme politikasının ABD içinde ve bölgedeki düşmanlarla karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu.

Trump yönetiminin İran halkına uyguladığı çok katmanlı yaptırımların kaldırılmasıyla ilgili olarak konuşan Amerikan gazeteci, 'Umarım çok zor olmaz ama İsrail ve Suudi lobileri anlaşmayı baltalamak için ellerinden geleni yapacaklardır. Suudiler artık yalnızca İran için değil, aynı zamanda Rusya, Çin, Almanya ve Birleşmiş Milletler için de tamamen kabul edilemez olan herhangi bir yeni anlaşmaya 'danışan taraf' olmayı umuyor.

Almanya Dışişleri Bakanı'nın son sözlerinden endişe duyduğunu ifade eden Hollinen, 'Almany etkili balistik füzeler konusunun herhangi bir yeni anlaşmaya dahil edilmesi gerektiğini söylüyor. Bu bir sözleşme ihlalidir. Balistik füzeler orijinal anlaşmanın bir parçası değildi, zira bunlar İran'ın İsrail'in balistik füzelerine yanıt vermesinin tek yoludur' diye konuştu.

ABD’nin Nükleer Anlaşma'ya bir an önce dönmesi gerektiğini vurgulayan Hollinen, 'Yeni koşullar eklemek sorunlu olacaktır. Tüm yaptırımlar kaldırılmalıdır; Elbette Cumhuriyetçiler ve İsrail müttefikleri ambargoların devam etmesi için uğraşacak. Aynı zamanda hem iyimserim ve hem endişeli, çünkü birçok insan Nükleer Anlaşma'nın önünde engel çıkarmak istiyor' diye belirtti.

Biden'in kabinesinde Anthony Blinken, John Kerry ve Jake Sullivan'ın varlığı göz önüne alındığında, dış politika ekibinin Ortadoğu'daki karmaşık duruma yaklaşımının ne olacağı sorulduğunda Hollinen, 'Blinkin, İran'la nükleer bir anlaşmadan yanaydı ve bu olumlu bir şey. Ama benim endişem, bu insanların Afganistan, Irak, Libya ve Suriye'deki askeri işgalleri desteklemeleri. Kısacası, hedeflerine ulaşmak için askeri gücü kullanmaya inanan demokratlar. Bu yüzden dikkatli bir şekilde iyimser olduğumu söylemeliyim' ifadesini kullandı.

Hollinen, 'İran nükleer anlaşmasını canlandırmak istediklerini düşünüyorum, ancak genel olarak konumları İran'a dost gibi yaklaşmamaktır. Biden, Suudi Arabistan'a Trump'tan daha kayıtsız, ancak ABD'nin Fars Körfezi'ne yönelik politikası ABD'nin çıkarlarına dayanıyor. Biden Suudi Arabistan'ı eleştirebilir, ancak ilişkilerin temelini değiştirmeyecektir. Biden, Suudilere İran nükleer anlaşmasını bozmaya çalışmaktan vazgeçmelerini söyleyebilir, ancak söz hakkına sahip olduklarından emin değilim. Hem İsrailliler hem de Cumhuriyetçiler Suudi Arabistan'ı desteklemeye devam edecek' diye ekledi.

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