İran, Batı Asya'daki silahlanma yarışına katılmayacak

İran'ın Avrupa Birliği temsilcisi,Twitter sayfasında yaptığı 'İran, Batı Asya bölgesinde Amerikan silahlarıyla dolu silahlanma yarışına katılmayacak' yazdı.



-İran'ın Avrupa Birliği temsilcisi, 'Silahlara milyarlarca dolar harcayan bir ülkenin, İran'a silah ambargosu 18 Ekim'de sona erdiğinde timsah gözyaşı dökmesi acı bir ironidir' ifadesini kullandı.

İran'ın Avrupa Birliği temsilcisi Ayrıca, 'Suudi Arabistan askeri harcamalar açısından dünyanın ilk beş ülkesi arasında yer alıyor ve elleri masum Yemenlilerin kanıyla lekeleniyor. Suudi Arabistan'ın Batı Asya'daki büyük askeri harcamaları, bölgeyi bir patlayıcı mühimmat deposuna dönüştürdü'dedi.



İran'a karşı 2231 sayılı Kararla gelen silah ambargosunun 18 Ekim'de kaldırılması dikkat çekicidir.

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