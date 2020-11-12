Tahti Revançi, Suudiler ve Siyonistlerin nükleer faaliyetlerinin şeffaflaşmasını istedi

BM Genel Kurulunda UAEK raporunun görüşülmesinde konuşan Tahti Revançi, nükleer enerjinin ülkelerin ekonomik ve sosyal gelişmesindeki rolüne vurgu yaptı.

Ajansın ana görevlerinden birinin barışçıl nükleer enerjinin düzeyinin arttırılması ve bu alanda uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesi olduğunu ifade eden Tahti Revançi, İran’ın önemli çaba v yatırımlarla bu konuda büyük başarılar elde ettiğini ve nükleer enerjiyi elektrik üretimi, tıp, tarım ve sanayide kullandığını söyledi.

Ajans denetlemelerinin ülkelerin barışçıl nükleer enerji kullanımını etkilemeden yapılması gerektiğini ifade eden Tahti Revançi, barışçıl nükleer enerji kullanımını sınırlandırma çabalarının kabul edilemez ilan edilmesi gerektiğini söyledi.

Kapsamlı Ortak Eylem Planının (KOEP) uluslararası destek gördüğünü ve çoğulculuğun önemli başarısı olduğunu ifade eden Tahti Revançi, KOEP’in ciddi bir şekilde ABD tarafından baskı altına alındığını ve ABD’nin anlaşmadan çıkarak ve İran aleyhine eşi görüşmemiş ambargolar uygulayarak, İran’ın KOEP çerçevesindeki haklarından yararlanmasının önüne geçtiğini söyledi.

Ajansın sadece geçen sene yaptıkları tüm denetimlerinin yüzde 22’sinin İran’da yapıldığını ifade eden Tahti Revançi, bu denetimlerin Koronalı dönemde bile devam ettiğini söyledi.

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2012