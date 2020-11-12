Garipabadi: İran’ın UAEK ile işbirliği devam etmekte

Rapora göre Ajansın İran’daki denetimlerinin devam ettiğini ifade eden Garipabadi, rapora göre İran’ın ağır su üretiminin devam ettiğini 2.2 ton ağır su ihraç ettiğini 1.3 ton ağır suyun da çeşitli araştırmalarda kullanıldığını söyledi.

Natanz ve Ferdo tsislerinde yenni santrifüjlerle zenginleştirme faaliyetlerinin yüzde 4.5 düzeyde devam ettiğini ifade eden Garipabadi, rapora göre İran’ın 2 Kasım tarihine kadar İran’ın 2424.9 kg Uranyuma sahip olduğunu söyledi.

Ajansın iki mekanın denetlenmesi ile ilgili isteğinin gerçekleştiğini ifade eden Garipabadı, bu hususta taraflar arasındaki işbirliğinin devam ettiğini söyledi.

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2012