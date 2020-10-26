Grossi: KOEP’in korunması için diplomas istiyoruz

Grossi, Berlin’de Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile görüşmesi sonrası Twitter hesabından görüşmenin çok iyi geçtiğini ve Maas ile Korona ve İran nükleer anlaşması konusunda fikir alış verişinde bulunduklarını söyledi.

Grossi, KOEP’in korunması için Almanya’yı ajansın ana ortaklarından ve destekçilerinden olduğunu söyledi.

Maas, Grrossi ile görüştükten sonra düzenlenen ortak basın toplantısında, Avrupa Troykasının İran ile nükleer anlaşmanın korunması için çaba sarf ettiğini söyledi.

Maas, ajansın koronaya rağmen dünya genelinde denetim faaliyetlerine devam ettiğini ve bu da ajansa olan güvenin göstergesi olduğunu söyledi.

Maas ülkesinin Fransa ve İngiltere ile birlikte KOEP’i koruma yönündeki çabalarına devam edeceğini ve bu yönde ajans ile yakın işbirliği içinde olacağını söyledi.

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2012