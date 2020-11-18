Nihal Hareketi Örgütü ile Suudi Arabistan istihbarat örgütünün ilişkilerini gösteren belgeler açıklandı

Nidal Hareketi adlı ayrılıkçı örgütün elebaşısı Ferecullah Çab, istihbarat askerlerinin özel ve birleşik eylemleri sonucu 12 Kasım günü tespit edilerek tutuklandı.

İstihbarat Bakanlığı'na göre, ayrılıkçı grup lideri Nidal Hareketi Örgütü elebaşısı, son yıllarda Tahran ve Huzistan'da birkaç büyük operasyon yapmayı planlamış ve yeni terör saldırılarının düzenlenmesi için planlama yaparken, istihbarat askerlerince etkisizleştirildi.

Nidal Hareketi Örgütü'nün Suudi Arabistan ve İsrail rejimi itihbarat servislerinin doğrudan desteği altında olduğunu belirten İstihbarat Bakanlığı, 'Bu grubun elebaşlarına karşı uluslararası karar verilmesine rağmen, İran'da terör saldırılarını yönetiyordu' ifadesini kullandı.

Açıklama, '22 Eylül 2018'de Ahvaz'da şu anda İstihbarat Bakanlığı'nın elinde bulunan kanlı terör saldırısının asıl faili, bu grubun diğer terör ve kanlı operasyonlarının ayrıntılarını verdi' diye ekledi.

22 Eylül 2018 tarihinde yaşanan terör olayında, Ahvaz'da Kutsal Savunma Haftası'nın başlangıcı vesilesiyle Silahlı Kuvvetler'in geçit töreni sırasında ayrılıkçı silahlı terör örgütünün törendeki skerlere ve geçit törenini izleyenlere saldırı sonucu 25 kişi şehit olurken, 68 kişi yaralandı.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish