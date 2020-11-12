Terörist Hareket-ül Nezal grubunun lideri tutuklandı

İran İstihbarat Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Hereket-ül Nezal isimli ayrılıkçı terör örgütünü lideri Ferejulla Çeeb’in tutuklandığı bildirildi.

Yapılan açıklamada, bu grubun Tahran ve Huzisitan illerinde birkaç büyük terör eylemi gerçekleştirmek istediği en sonda yine büyük bir terör eylemi hazırlığının püskürtüldüğü ifade edildi.

Bu terör grubunun Arabistan ve Siyonist rejim gizli servisleri tarafında direkt desteklendiği ifade edilen açıklamada, gruba mensup lider karosunun İran’daki terör eylemlerini yönettikleri ifade edildi.

Eylül 2018’de bu grup tarafından Ahvaz kentinde gerçekleşen terör olayında 25 kişi şehit olurken 68 kişi yaralandı.

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