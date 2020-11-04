Twitter hesabından açıklama yapan Irakçı, 'Kabil Üniversitesi'ne düzenlenen ve 20 suçsuz öğrencinin ölümüne neden olan terör saldırısı dolayısıyla bugün Afganistan'ın Tahran Büyükelçiliği nezdinde başsağlığı diledim. Tekfirci terör, bölge genelinde kan dökülmesine ve güvensizliğe neden olmuştur' ifadesini kullandı.

Afganistan'ın başkentinde bulunan Kabil Üniversitesine yönelik düzenlenen bombalı ve silahlı saldırıda 19 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryen, ülkenin en büyük üniversitesi olan Kabil Üniversitesine öğle saatlerinde düzenlenen bombalı ve silahlı saldırılar ile sonrasındaki çatışmada, çoğu öğrenci 19 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Aryen, 22 kişinin yaralandığı, güvenlik güçleri ile saldırganlar arasındaki çatışmanın sona erdiğini belirtti.

Sözcü Aryen, 3 saldırganın etkisiz hale getirildiğini söyledi.

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