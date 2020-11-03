3 Kas 2020 19:42
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News Code: 84098016
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İran, Viyana’daki terör olayını kınadı

İran, Viyana’daki terör olayını kınadı

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, Avusturya’nın başkenti Viyana’daki terör olayını kınayarak, terörizmle kökten mücadele için uluslararası camianın işbirliğinin gerekli olduğunu söyledi.

Hatibzade terörizmin her şeklinin mahkum olduğunu belirterek, Viyana’daki olayın bir kez daha terörizm ve radikalizmin sınır tanımadığını gösterdi.

Hatibzade, akılcılığın nefret ve tahrikle yer değiştirmesinin kısır bir döngü oluşturacağını ve bunun da radikal eğilimlerin artmasına sebep olacağını söyledi.

Uluslararası camianın terörizmle kökten mücadele için işbirliğinin gerekli olduğunu ifade eden Hatibzade, İran’ın her zaman bu çabaların bir parçası olacağını söyledi.

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