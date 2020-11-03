İran, Viyana’daki terör olayını kınadı

Hatibzade terörizmin her şeklinin mahkum olduğunu belirterek, Viyana’daki olayın bir kez daha terörizm ve radikalizmin sınır tanımadığını gösterdi.

Hatibzade, akılcılığın nefret ve tahrikle yer değiştirmesinin kısır bir döngü oluşturacağını ve bunun da radikal eğilimlerin artmasına sebep olacağını söyledi.

Uluslararası camianın terörizmle kökten mücadele için işbirliğinin gerekli olduğunu ifade eden Hatibzade, İran’ın her zaman bu çabaların bir parçası olacağını söyledi.

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2012