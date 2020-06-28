Dışişleri Bakanlığı: Münafıklar (Halkın Mücahitleri Örgütü) terör ve vahşet örgütüdür

Dışişleri Bakanlığı'nın twitter hesabından yapılan açıklamada, ‘Avrupa, bu eşkiya varlığın sığınağı, ABD vergi mükelleflerinin paraları ise bu fasit örgütün cinayetlerini finansmanıdır Bunların bu terör örgütü tarafından suçsuz İranlıların öldürülmesinde rolü vardır’ ifadesi kullanıldı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi de dün yaptığı açıklamada, ABD ve Avrupa'nın bu kirli terör örgütünce hayatlarını kaybeden kişilerin kanlarının akmasında ortak olduğunu belirtti.

Halkın Müchitleri Örgütü tarafından 28 Haziran 1981 tarihinde İslam Cumhuriyeti Partisi binasına düzenlenen bombalı saldırıda şehit düşen şehitlerin fotoğraflarının dda bulunduğu bir paylaşım yapan Musevi, ‘39 yıl önce bugün, İran Yüksek Yargı Başkanı Ayetullah Behişti ile 72 üst düzey yetkilimiz, ABD ve Saddam'ın desteklediği Münafıklar Örgütü'nce terör saldırısına uğrayarak şehit düştü. Bu örgüt o dönemden beri ABD ve Avrupa'nın himayesinde 10 binden fazla İranlı'yı korkunç bir şekilde öldürme ve sakatlama fırsatını buldular' açıklamasına yer verdi.