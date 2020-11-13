Emir Abdullahiyan, Arabistan’dan komşularına saygılı olmasını istedi

Twitter hesabından açıklamada bulunana Abdullahiyan, bu konuyu belirtti.

Emir Abdullahiyan, ‘’ Yemen’e saldıran, IŞİD’in yanında Irak, Suriye, Lübnan ve Yemen’de yer alan saldırgan Arabistan’ın kralı İran’ı itham edecek konumda değildir. ‘’ dedi.

Emir Abdullahiyan, ‘’ Riyad, İsrail’e hizmeti durdurarak komşularına saygılı olmalı. İran her zaman komşuları ve bölgenin barış ve güvenliğin ana destekçisi olmuştur.’’ dedi.

Arabistan Veliahdı Bin Salman geçen günlerde temelsiz iddialarının devamında İran’ı diğer ülkelerin içişlerine müdahale ve terörizme destekle itam etti.

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