Garipabadi: İsrail’in NPT’ye ilhakı nükleer krizinin tek telafi yoludur

Garipabadi, UAEK Yönetim Kurulunun dönemsel oturumunda yaptığı açıklamada, İsrail rejimin'n Ortadoğu’da Nükleer Silahların Yayılmasını önleyen tek taraf olmasının üzüntü verici olduğunu belirterek, İsrail’gizli nükleer faaliyetlerinin uluslararası kurallar ve kanunları hiçe sayarak elde etmesinin bölge ve dünya güvenliği için ciddi bir tehdit olduğunu söyledi.

NPT’ye üye olmamanı ve ajans denetimlerine açılmamanın ülkelerin bu yöndeki taahhütlerini yerine getirmemek için bir örneğe dönüştüğünü ifade eden Garipabadi, Arabistan ve BAE’nin bu yöndeki konumlarından kaygılı olduğunu söyledi.

Arabistan’ın ajansın denetimlerine iman sağlamadığını ifade eden Garipabadi, BAE’nin de istediği zaman taahhütlerini durdurabileceğini söyledi.

Bu duruma rağmen sözde yayılmayı önlemeyi isteyenlerin susmasını eleştiren Garipabai, bazı ülkelerin de bu ülkelerle nükleer güçlerinin artmasında işbirliği yapmalarının kaygı verici olduğunu belirtti.

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