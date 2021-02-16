Uluslararası Matematik Konferansı, Kaşan Üniversitesi'nde başladı

Bu konferansta, İran'dan Şehit Çemran, Şehit Beheşti ,Şerif Teknoloji Üniversitesi, Tahran ve Isfahan Üniversiteleri ile Türkiye, ABD, İtalya, Kanada, Rusya, Hollanda, Fransa, İsviçre, Arjantin, Çin, Sırbistan, Hırvatistan, Güney Afrika, Güney Kore, Umman, Suudi Arabistan, Hindistan, Romanya, Irak ve Çekya üniversitelerinden önde gelen matematik araştırmacıları ve bilim adamları konuşma yapacaklar.

Bu dört günlük konferans cebir, analiz, geometri ve topoloji, sayısal analiz, optimizasyon, kodlama teorisi, kriptografi, diferansiyel denklemler ve dinamik cihazlar, disiplinler arası matematik, tarih, felsefe ve matematik eğitimi, bulanık matematik, istatistik, olasılık ve rastgele süreçler, mantık ve bilgisayar bilimi ve grafikler ve kombinasyonlar teorisine odaklı düzenlenecektir.

Çeşitli konularda sanal atölye çalışmaları düzenlemek, bu sanal konferansın yan programları olarak düzenlenecektir.

Bu konferansın makalelerinin derlemesi İran, Rusya ve Gürcistan'ın bilimsel dergilerinde yayınlanacaktır.