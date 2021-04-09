İran Vücut Geliştirme Federasyonu ile Dünya Vücut Geliştirme Federasyonu arasında mutabakat zaptı

Vücut Geliştirme Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, İran Vücut Geliştirme Federasyonu ile Dünya Vücut Geliştirme Federasyonu arasında bugün bir mutabakat zaptının imzalandığı belirtildi.

İmza törenine Dünya Vücut Geliştirme Federasyonu Başkanı Rafael Santonja ile İran Vücut Geliştirme Federasyonu Başkanı Abdülmehdi Nesirzade katıldı.

Mutabakat zaptı, İran Vücut Geliştirme Federasyonu'nun temiz sporları ve doping kontrolünü teşvik etme çabaların ve Dünya Vücut Geliştirme Federasyonu kapsamındaki sporların Asya Oyunlarına'na dahil edilme gibi çabaları içermektedir.

Ayrıca Dünya Vücut Geliştirme Federasyonu'nun da mutabakat zaptının bazı maddelerinde, İran'a Asya ve dünya yarışmalarına ev sahipliği yapma sözü verdiği ve eğitim alanında, İran Vücut Geliştirme Federasyonu Uluslararası Okulu'na uluslararası hakemlik ve teknik direktörlük kursları düzenleme yetkisi verdiği açıklandı.

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