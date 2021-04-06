Dünya Vücut Geliştirme Federasyonu Başkanı Tahran'da

Dünya Vücut Geliştirme Federasyonu Başkanı Rafael Santonja'ya Jüri Başkanı ve Polonya Federasyonu Başkanı Pavel Filborn, Çek Federasyonu Başkanı Ludmila ve IFBB Üniversitesi Öğretim Üyesi Redundo Panas eşlik etmektedir.

Santonja ve beraberindeki heyeti Tahran Havalimanı'nda İran Vücut Geliştirme Federasyonu Başkanı Abdülmehdi Nasirzade, Federasyon Sekreter Vekili Hasan Kerbasi, Hakemler Komitesi Başkanı Sadık Haşimi ve diğer yetkililer karşıladı.

Vücut Geliştirme Federasyonu'nun ana planlarından biri, Dünya Vücud Geliştirme Federasyonu Başkanı Santonja'yı İran'ın uluslararası yarışmalara evsahipliği yapması için ikna etmek olacak.

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