İran'da vücut geliştirmenin konumu, Dünya Federasyonu için bir nimettir

İran Spor Bakanı ve İran Ulusal Olimpiyat Komitesi Başkanı ile görüşmelerine değinen Santonja, 'İran'ın 2022 Asya Oyunları ile 2023 Dünya Oyunları'na ev sahipliği yapmasını destekliyoruz. İran'da olmaktan ve fitness yarışmalarına katılmaktan gurur duyuyorum' dedi.

İran Federasyonu ile çok iyi bir koordinasyon ve ilişkiye sahip olduklarını ifade eden Santonja, '202 ülke Dünya Federasyonu himayesinde faaliyet gösteriyor ama İran bir yandan büyük şampiyonları, diğer yandan gençler ve sporcular arasında bu alanın popülaritesi nedeniyle özel bir yere sahip, bu bizim için bir fırsat ve güç' diye belirtti.

Şu anda İran ile sonuçlandırılan iki önemli proje üzerinde çalıştıklarını kaydeden Santonja, 'İran'ın 2022 Asya Oyunları ile 2023 Dünya Oyunları'na ev sahipliği yapmasını destekliyoruz. İran da bizim desteğimizi kesinlikle görecek. Tahran'da mükemmel görünen İran tesislerini, Azadi spor kompleksini, otel ve tesisleri de gezdik ve Dünya Kongresi'nde üyelerimizi bilgilendireceğiz' diye ekledi.

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