İran'dan Nesirzade, Dünya Vücut Geliştirme Federasyonu icra kurulu üyeliğine seçildi

Dünya Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, yeni üyelerin kendi ülkelerinde vücut geliştirme programlarını destekleme ve kıtasal ve küresel düzeyde sporu teşvik etmek için fikir ve planlama sağlaması gerektiğini vurgulandı.

Spor Bakanlığı Uluslararası İlişkiler Genel Müdürü ve Uluslararası İlişkilerin Gelişimini Destekleme Komitesi Sekreteri Ferşid Tehmasebi, İran Vücut Geliştirme Federasyonu'nun yüksek potansiyele sahip olduğunu belirterek, 'İran, spor ve kamu diplomasisini geliştirmek konusunda yüksek potansiyele sahiptir' dedi.

Tehmasebi ayrıca Komitenin talimatlarını titizlikle uygulamak için, dikkatli bir planlama ile, azami sayıda önemli uluslararası sandalyeye ulaşmak ve Spor ve Gençlik Bakanlığı'nın dış politika alanındaki hedeflerine ulaşmak için değerli adımlar atılabileceğini umduğunu ifade etti.

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