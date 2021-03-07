Vücut Geliştirme Federasyonu Başkanı: İran, dünyadaki en iyi vücut geliştirme merkezlerinden biridir

Reşt'te İRNA'ya konuşan Nesirzade, 'Vücut geliştirme alanında dünya ve Asya şampiyonu olsak da, sporcularımızın uluslararası, dünya ve Asya yarışmalarında bulunmaları bu yarışmaların geçerliliğine katkıda bulunmaktadır' dedi.

Gilan Vücut Geliştirme Kurulu'nun yıllık toplantısına katılmak için Reşt'e giden Nesirzade, 'Son yıllarda dünya ve Asya şampiyonluğu unvanına sahip olduğumuza göre, Dünya Federasyonu'nun İran'a özel ve olumlu bir görüşü var ve Dünya ve Asya Federasyonu'nda kürsüye sahibizi' diye belirtti.

Bu yıl ülkedeki en fazla organize edilmiş sporcunun Vücut Geliştirme ve fitness Federasyonuna ait olduğunu ve yaklaşık 500 bin organize edilmiş sporcunun faaliyet gösterdiğini dile getiren Nesirzade, 'Diğer spor dallarının tüm sporcuların da vücut geliştirme ve fitnesse ihtiyacı vardır'diye belirtti.

Nesirzade, 'Şu anda ülkede yaklaşık 23 bin vücut geliştirme vefitness kulübü var, bu da ülkedeki toplam spor kulübü sayısının yaklaşık% 86'sını oluşturuyor ve bu sporun ülke ve toplumdaki konumunu göstermektt'diye ekledi.