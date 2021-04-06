Tahtı Revançı: ABD fırsatı kaçırmamalıdır

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Tahtı Revannçı, 'İran ve P4+1 görüşmelere devam ediyor. ABD, Biden'ın seçim kampanyasındaki Nükleer Anlaşma'ya geri dönme vaadini henüz yerine getirmedi' diye yazdı.

Fırsatın kaçırılmaması gerektiğinin altını çizen Tahtı Revançı, 'ABD tüm yaptırımları kaldırırsa, İran tüm telafi edici önlemlerini durduracaktır. Bu, herkes için bir kazan-kazan durumu olur' diye ekledi.

Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu'nun Viyana'daki Grand Hotel'de düzenlenen 18. oturumunun ilk turu, istişarelerin uzman düzeyinde devam etmesi hususunda mutabık kalınması ile sona erdi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, sağlanan mutabakat uyarınca yaptırımların kaldırılması ve nükleer meseleler alanında teknik istişarelerde bulunmak üzere Ortak Komisyon üyeleri arasında iki paralel uzman toplantısı yapıldı.

Bu uzman toplantılarının yaptırımların kaldırılması ve nükleer konularla ilgili sorunların teknik yönlerini ve ayrıntılarını tartışması ve görüşmelerinin sonucunu Komisyon'a rapor etmesi kararlaştırıldı.

İran heyetinin başkanı Dışişler Bakanı Abbas Irakçı komisyon toplantısında yaptığı açıklamada, ABD yaptırımlarının kaldırılmasının Nükleer Anlaşma'nın yeniden canlandırılması için ilk ve en gerekli adım olduğunu ve İran'In ambargoların kaldırılması ve bunun doğrulanmasının hemen ardından nükleer eylemlerini telafi etmeyi ve Nükleer Anlaşma kapsamındaki taahhütlerini tamamen ifa etmeye hazır olduğunu kaydetti.

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