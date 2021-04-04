ABD ile doğrudan veya dolaylı olarak görüşmüyoruz

Viyana'da yapılacak Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu'nda görüşme konusunun Devrim Lideri Ayetullah Hamanei'nin defalarca açıkladığı meseleler üzerine olacağına değinen Irakçı, 'Amerikalılarla Viyana'da doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir görüşmemimiz olmayacak. Bizim talebimiz ABD'nin ilk önce Nükleer Anlaşma kapsamındaki taahhütlerini ifa etmesi, yaptırımları kaldırması ve ardından bizim denetlemelere açık olmamızdır' diye belirtti.

P4+1 ülkelerinin Amerikalıları bu şekilde ve bildikleri herhangi bir şekilde tatmin edebilmeleri durumunda İran'ın da gerekeni yapacağının altını çizen Irakçı, '4+1 ile Viyana'da yaptırımların kaldırılması, Amerikalıların önce yapması gereken eylemleri ve denetleme konusundaki görüşmelerimiz tamamen teknik bir meseledir' diye belirtti.

İran'ın adım adım yaptırımların kaldırılması planını kabul etmediğini kaydeden Irakçı, 'Bize göre bir adım vardır, o da ABD'nin Trump'ın anlaşmadan çekilmesinden sonra uyguladığı tüm yaptırımların kaldırılmasıdır. ABD bunları kaldırdıktan sonra biz de taahhütlerimize geri döneriz' açıklamasında bulundu.

Irakçı, 'Onların atmaları gereken son adımları ile bizim yapmamız gerekenlerimiz, 4+1 ülkeleri ile yaptığımız teknik görüşmeler çerçevesinde yapılmaktadır' diye ekledi.

Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu 18. toplantısı geçtiğimiz Cuma günü İran ve P4+1 temsilcilerinin katılımıyla çevrim içi olarak gerçekleştirildi ve bu görüşmeler fiziksel olarak Salı günü Viyana'da yapılacak.

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