Salihi: Nükleer Anlaşma çıkmazı aşılmaktadır

Clubhouse'da bir oturumda konuşan Salihi, 'Viyana'da gelecek hafta teknik olarak görüşmelerimiz olacak ve teknik konular, yasal ve politik sorunların gündeminde yer alan temel husus olacaktır' diye belirtti.

Birkaç adım ilerlediklerini kaydeden Salihi, 'İlk önce biz mi adım atsak onlar mı adım atsalar gibi konuları geride bıraktık ve bu aşamaya geldik. Bu da ümit verici bir gelişmedir' diye konuştu.

İlk başta görünen çıkmazın aşıldığını kaydeden Salihi, 'Teknik aşamaya girmek demek, ikinci adımı atmış olmak demektir' değerlendirmesinde bulundu.

Ülkedeki bazı insanların nükleer enerjinin niçin gerekli olduğunu sorduğunu dile getiren Salihi, 'Devrim'den İran'ın 20 yıl içinde Buşehr Nükleer Santrali gibi 20 enerji santrali olması gerektiği konusunda tavsiye vardı. Bu öneri, enerji sepetinin ekonomik gerekçelerine ve diğer mesleler dikkate alınarak yapıldı' ifadesini kullandı.

Salihi, 'Nükleer tartışma politik olmuş ve maalesef herkes bu alana siyasi gözle bakıyor. Dünyada 390 GB elektrik üreten 400 reaktör çalışmaktadır. Planlanan 109 diğer reaktör ve 329 elektrik santrali vardır. Çin 47 enerji santrali ve onlarca diğer reaktör inşa etmektedir. Kanada, 2050 yılına kadar nükleer enerji üretimini artıracaklarını söylemiştir' diye ekledi.

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