ABD’nin KOEP’e dönmesi için bir plana gerek yoktur

Temsilciliğin Twitter sayfasından yapılan açıklamada, İran’In çeşitli konularda KOEP ortakları ile temas halinde olduğu belirtildi.

Açıklamada, ‘’ ABD’nin yeniden KOEP’e bağlanması için bir öneriye gerek yoktur. Bu ABD’nin siyasi kararına bağlıdır, ABD bu anlaşma çerçevesindeki taahhütlerini tam ve ivedilikle yerine getirirse ve 2231 nolu BM Güvenlik Konseyi kararına dönerse bu mümkündür. ‘’ ifadesi yer aldı.

Politiko sitesi dün Biden yönetiminin nükleer müzakereler çıkmazını kırmak için İran’a yeni bir öneri sunacağını bildirdi.

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2012