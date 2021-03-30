30 Mar 2021 10:54
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News Code: 84278951
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ABD’nin KOEP’e dönmesi için bir plana gerek yoktur

ABD’nin KOEP’e dönmesi için bir plana gerek yoktur

New York, IRNA- İran’ın BM Daimi Temsilciliği, ABD’nin Kapsamlı Ortak Eylem Planına (KOEP) dönmesinin bir plana ihtiyacının olmadığını ve bunun için sadece Washington’un siyasi kararının gerekli olduğunu bildirdi.

Temsilciliğin Twitter sayfasından yapılan açıklamada, İran’In çeşitli konularda KOEP ortakları ile temas halinde olduğu belirtildi.

Açıklamada, ‘’ ABD’nin yeniden KOEP’e bağlanması için bir öneriye gerek yoktur. Bu ABD’nin siyasi kararına bağlıdır, ABD bu anlaşma çerçevesindeki taahhütlerini tam ve ivedilikle yerine getirirse ve 2231 nolu BM Güvenlik Konseyi kararına dönerse bu mümkündür. ‘’ ifadesi yer aldı.

Politiko sitesi dün Biden yönetiminin nükleer müzakereler çıkmazını kırmak için İran’a yeni bir öneri sunacağını bildirdi.

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