27 Mar 2021 10:46
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News Code: 84275406
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Museviyan: Amerika müzakeresiz KOEP’e dönmeli

Museviyan: Amerika müzakeresiz KOEP’e dönmeli

Tahran, IRNA- Prinston üniversitesi araştırmacısı ve eski İran nükleer müzakere grubu üyesi Seyyid Hüseyin Museviyan, ABD’nin müzakere etmeden Kapsamlı Ortak Eylem Planından (KOEP) ayrıldığını ve müzakere etmeden de dönmesi gerektiğini söyledi.

Museviyan Beyrut  I Policy Enstitüsünün oturumunda yaptığı açıklamada, ‘’ Ortadoğu yüzyıllarca İranlılar ve Araplar evi olmuştur. Maalesef bu ev bugün dünyanın en sıkıntılı bölgesidir ve bu bölge terörizm, iç savaş, etnik çatışmalar ve diğer konularla boğuşmaktadır. ‘’ dedi.

Museviyan, ABD’nin KOEP’e dönmesi ve İran ile ABD ilişkilerinin iyileşme ihtimali ile ilgili, ‘’Ben bu hususta iyimser değilim, ABD’de hükümet ve kongre arasında ihtilaf vardır, Kongre hükümete baskı uygulamaktadır aynı anda İsrail Lobisi de faaliyetlerini arttırmıştır. Biden zayıf konumdadır ve aynı anda KOEP’e dönme cesareti de yoktur. ‘’ dedi.

Museviyan, ‘’ Bana göre bölge ülkeleri ve İran ilişkilerinin iyileşmesi ABD ile İran ilişkilerinin iyileşmesinden daha önemlidir ve bundan dolayı bölge ülkeleri İran ile ilişkilerini iyileştirmek için ABD’yi beklememeliler. ‘’ dedi.

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