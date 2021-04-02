Irakçi: KOEP’in ihya olmasının ilk adımı ABD ambargolarının kaldırılmasıdır

İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada KOEP Ortak Komisyonu bugün 4+1 ülkelerinin temsilcilerinin katılımıyla video konferans yöntemiyle düzenlendi.

Katılımcılar bugünkü oturumda Bakanların 21 Aralık 202o oturumu sonrası yayınlanan bildiride belirtilenler doğrultusunda ABD’nin KOEP’e tam olarak dönmedini inceleyerek konunun olumlu bir şekilde ve toplu bir çaba ile bakmayı vurguladılar.

Iran heyetinin başkanlığını yürüten Irakçi oturumda İran’ın konu ile ilgili ilkesel tutumunu anlatarak, ABD’nın uyguladığı ambargoları KOEP’in ihya edilmesi için ilk adım olduğunu ve bunun gerçekleşmesi durumunda İran’ın da anında telafi edici nükleer adımlarını durduracağını belirtti.

Irakçi, ABD’nin KOEP’e dönmesi için bir müzakereye gerek olmadığını ve ABD’nin izlemesi yolun açık olduğunu belirterek, o ülkenin anlaşmadan çıktığı ve İran aleyhinde yasa dışı ambargolar uyguladığı gibi aynı şekilde anlaşmaya dönebileceğini ve yasa dışı uygulamalarına son verebileceğini söyledi.

Oturumda KOEP üyeleri ABD’nin KOEP’ten çıkmasının facia boyutundaki boyutlarına değinerek İran’ın KOEP’ten yararlanmasına ve bu doğrultuda zaman kaybının yaşanmamasına vurgu yaptılar.

Taraflar KOEP’in korunması yönündeki taahhütlerine vurgu yaparak Ortak Komisyon oturumunun gelecek hafta istişareler için Viyana’da yeniden başlamasını kararlaştırdılar . Bu oturumda da ambargoların kaldırılması ve nükleer adımlar uzman gruplar tarafından belirlenecektir.

KOEP’e göre Ortak Komisyon anlaşmanın uygulanmasını denetlemektedir.

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