İran, ABD'nin uyguladığı yaptırımları bir an önce kaldırmasını istedi

Nükleer Anlaşma'nın BM Güvenlik Konseyi tarafından onaylanan çok taraflı bir anlaşma olarak üye ülkeler için bağlayıcı olduğunu belirten Dehgan, 'Ancak ABD tek taraflı olarak bu anlaşmadan çekilerek İran'a yaptırımlar uyguladı. Bu, çok taraflılığın kazanımlarını görmezden gelmek ve İran'a daha fazla baskı yapmaya çalışmak demektir. İran her zaman stratejik sabrını sürdürmüş ve Nükleer Anlaşma üyesi diğer devletleriyle iyi bir işbirliği yapmıştır' dedi.

Biden'in verebileceği en iyi kararın öncekilerin hata yaptığını ve bu hatayı devam ettirmek istemediğini kabul etmesi olduğunu kaydeden Dehgan, 'Ama bence zaman ve fırsatı kaçırmakta ve karar vermek için kouşşarı zorlaştırmaktadır' ifadesini kullandı.

ABD’nin Nükleer Anlaşma'ya diplomatik düzeyde geri dönüşe hiçbir zaman olumlu yanıt vermediğini kaydeden Hüseyin Dehgan, 'ABD Nükleer Anlaşma'ya geri dönmelidir. Bu ülkenin anlaşmaya dönmesi, Trump yönetimi döneminde ve hatta Biden yönetiminin ilk günlerinde devreye giren tüm yaptırımların kaldırılması anlamını taşımaktadır. Nükleer Anlaşma'daki yeni hareketin başlangıç ​​noktası, önce yaptırımların kaldırılması ve İran'a bu yolda devam edeceklerinin garantisini vermeleridir. Bana göre bu eylemler, uluslararası ortamın yararına olacağı gibi, ABD'nin de ihtiyaç duyduğu bir konudur' açıklamasını yaptı.

Bölgedeki komşularla iyi ilişkilere de değinen Dehgan, 'Bölgede ekonomik, siyasi, kültürel ve güvenlik ittifaklarına sahip olabileceğimizi düşünüyoruz. Yanlış anlamaları çözmek, çok büyük görünen bazı küçük engelleri kaldırmak ve bölgeye rahatsızlık veren yabancıları bölgeden çıkarmak için birlikte çalışmak önemlidir' diye ekledi.

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