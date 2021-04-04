Zarif: Avrupa ülkelerinin Viyana zirvesine yapıcı bir şekilde katılması gerekiyor

İngiliz mevkidaşı Dominique Robb'un isteği üzerine onunla telefonda görüşen Zarif, görüşmede yasa dışı ve adaletsiz ABD yaptırımlarının İran İslam Cumhuriyeti'nin doğrulayabilmesi için eksiksiz ve nihai olarak kaldırılması gerektiğini yineledi ve bunların yapılması durumunda İran'ın taahhütlerine döneceğini ifade etti.

Nükleer anlaşmanın Avrupalı üye ülkelerini nükleer anlaşma çerçevesindeki taahhütlerine saygı göstermeye çağıran Zarif, bu üç ülkenin Viyana zirvesine yapıcı bir şekilde katılması gerektiğinin altını çizdi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Robb da bu görüşmede ülkesinin müzakerelerin sonuca varması doğrultusunda çaba göstereceğini açıkladı.

İki taraf, bu telefon görüşmesi sırasında bazı ikili siyasi ve konsolosluk meseleleri hakkında da görüş alışverişinde bulundu.