Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu'nun gündemi, diğer tarafların yükümlülüklerini yerine getirmesidir

Düzenlediği haftalık basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlatan Hatipzade, Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu'nun Salı günkü toplantısı ile ilgili, 'Yarınki toplantı, diğer ortak komisyonlardan farklı olmayacak. Bu toplantının Mart ayında yapılması planlanmıştı, ancak tarih kesinleşmedi ve Nisan ayı başlarında yapılması kararı alındı. Çevrim içi olarak yapılan ilk bölümün devamının fiziksel olarak yapılmasına karar verildi' dedi.

bu toplantının gündeminin ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının kaldırılması ve karşı tarafların anlaşma kapsamındaki taahhütlerini nasıl yerine getirecekleri konusu olacağını ifade eden Hatipzade, '4+1 Dışişleri Bakanları ve İran'ın çevrim içi olarak gerçekleştirilen son gayrı resmi toplantısı ve Ortak Komisyon'un gündemi de buydu. Orada ciddi meseleler gündeme geldi' diye belirtti.

Wall Street Journal'ın yarınki toplantıda iki ayrı anlaşma olduğu yönündeki iddiası sorusuna yanıt veren Hatipzade, '4+1 grubunun ABD ile nerede ve nasıl görüşeceği ve Washington veya Viyana'da müzakere yapmasi onlara kalmıştır. Komisyonun gündemine göre yaptırımları kaldırmanın yolunu tartışacak olan Ortak Komisyon, yarın gerçekleşecek' diye konuştu.

Hatipzade, 'Yol bellidir. ABD yaptırımları tamamen kaldırmalı, bu doğrulanmalı ve ardından İran İslam Cumhuriyeti harekete geçecek. Diğer bir deyişle, adım adım değil, yalnızca bir adımımız var ve bu adım, ABD'nin tüm yaptırımlarının kaldırılmasını içeriyor ve karşılığında İran, diğer tarafların anlaşmayı ihlal ettiği için misilleme tedbirlerini askıya almaya ve geri dönmeye hazır' diye ekledi.

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