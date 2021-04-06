Nükleer Anlaşma Ortak Komisyon toplantısının ilk tur müzakereleri sona erdi

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, sağlanan mutabakat uyarınca yaptırımların kaldırılması ve nükleer meseleler alanında teknik istişarelerde bulunmak üzere Ortak Komisyon üyeleri arasında iki paralel uzman toplantısı yapıldı.

Bu uzman toplantılarının yaptırımların kaldırılması ve nükleer konularla ilgili sorunların teknik yönlerini ve ayrıntılarını tartışması ve görüşmelerinin sonucunu Komisyon'a rapor etmesi kararlaştırıldı.

İran heyetinin başkanı Dışişler Bakanı Abbas Irakçı komisyon toplantısında yaptığı açıklamada, ABD yaptırımlarının kaldırılmasının Nükleer Anlaşma'nın yeniden canlandırılması için ilk ve en gerekli adım olduğunu ve İran'In ambargoların kaldırılması ve bunun doğrulanmasının hemen ardından nükleer eylemlerini telafi etmeyi ve Nükleer Anlaşma kapsamındaki taahhütlerini tamamen ifa etmeye hazır olduğunu kaydetti.

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