3 Mar 2021 21:44
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News Code: 84250663
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İran’ın Suriye’de İnovasyon ve Teknoloji İhracatı Merkezi açılışı gerçekleşti

İran’ın Suriye’de İnovasyon ve Teknoloji İhracatı Merkezi açılışı gerçekleşti

Tahran, IRNA- İran’ın Suriye’de İnovasyon ve Teknoloji İhracat Merkezi açılışı İranlı ve Suriyeli yetkililerin katıldığı törenle gerçekleşti.

İran Cumurbaşkanı Bilim ve Teknoloji İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Sorena Settari e Suriye Araştırma ve Yüksel Eğitim Bakanı Besam İbrahim tarafından açılışı yağılan merkezin 620 metre karelik bir alanda yer aldığı ve burada İran’ın 40 bilim temelli firmasının ürünleri sergilenmektedir.

Settari açılışta Suriye ziyaretinin verimli geçtiğini belirterek, bu ziyarette iki ülke arasında iyi işbirliği temellerinin atıldığını söyledi.

İran-Suriye 2. Ticari ve Teknolojik Oturumunun açılışı için Şam’da bulunan Settari ziyareti esnasında Suiye Araştırma ve Yüksek Eğitim Bakanlığı ile bir anlaşma imzalandı.

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