İran’ın Suriye’de İnovasyon ve Teknoloji İhracatı Merkezi açılışı gerçekleşti

İran Cumurbaşkanı Bilim ve Teknoloji İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Sorena Settari e Suriye Araştırma ve Yüksel Eğitim Bakanı Besam İbrahim tarafından açılışı yağılan merkezin 620 metre karelik bir alanda yer aldığı ve burada İran’ın 40 bilim temelli firmasının ürünleri sergilenmektedir.

Settari açılışta Suriye ziyaretinin verimli geçtiğini belirterek, bu ziyarette iki ülke arasında iyi işbirliği temellerinin atıldığını söyledi.

İran-Suriye 2. Ticari ve Teknolojik Oturumunun açılışı için Şam’da bulunan Settari ziyareti esnasında Suiye Araştırma ve Yüksek Eğitim Bakanlığı ile bir anlaşma imzalandı.

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2012