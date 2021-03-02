Settari, İran ve Suriye teknolojik işbirliğine vurgu yaptı

İran-Suriye 2. Ticari ve Teknolojik Oturumunun açılışı içi Suriye’de bulunan Settari, Suriye Sanayi Bakanı Ziyad Sabbağ ile yaptığı görüşmede son 7 yılda İran’ın bilim temelli ekonominin gelişmesinin gündeme alındığını belirtti.

Settari, İran’ın teknolojik ve İnnovasyon alanında gelişmelerine değinerek, bunların sonuçlarının korona ve ambargo dönemine görüldüğünü söyledi.

Sebbağ da İran’ın teknolojilerinin ülkesinde kullanılmasından memnuniyet duyduklarını ifade ederek, ülkesinin gelecekte İran’ın başarılarından yararlanmayı temenni etti.

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