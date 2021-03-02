İran’ın Suriye ile ticari ve teknolojik ilişkilerinde sınırı yoktur

Settari, Suriye’de açılışı yapılan İran-Suriye 2. Ticari ve Teknolojik Oturumunun açılışında yaptığı açıklamada, İran’ın dünyanın en büyük hidrokarbon madenleri ile tanındığını fakat son 6 yılda İran’da yeni ekonomik olaylar ve yeni uzman insan kapasitesinin şekillendiğini söyledi.

Toplantıya İran’dan 40 bilim temelli firmanın katıldığını ifade eden Settari, bölgenin bilgi teknolojileri ve iletişim, Nano, çevre teknolojisi, hava uzay, kök hücre en büyük firmalarına sahip olduğunu söyledi.

Settari, İran bilim temelli firmalarının satışlarının 12 milyar dolara ulaştığını belirterek, yeni nesil gençlerin İran’ın tehditler ve uluslararası ambargolar karşısına bariyeri olduklarını söyledi.

İran’ın İnovasyon ve Teknolojik evinin Suriye’de açıldığını ifade eden Settari, bu evin benzerinin de Çin ve Kenya’da açıldığını söyledi.

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