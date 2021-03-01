İran ve Suriye ticaret kapasitesi 1.5 milyar dolar’dır

Pilten, Suriye ile İşbirliği Fırsatları Toplantısında yaptığı açıklamada, Suriye ile ticaretin geliştirme zeminin hazırlamak istediklerini belirterek, Suriye’in İran’ın siyasi ve ekonomik stratejik ortaklarından olduğunu söyledi.

Güvenlik nedenlerden dolayı Suriye ekonomisinin küçüldüğünü ifade eden Pilten, Suriye’nin 2008 yılında dünya ile ticaretinin 30 milyar dolar olduğunu fakat bu rakamın şu an 5 milyar dolardan daha az olduğunu söyledi.

İran’ın çeşitli ürün ihracatının yanında teknik ve mühendislik hizmetlerinde de Suriye’ye yüksek kapasiteye sahip olduğunu ifade eden Pilten, bu sene Suriye’ye ihracat miktarının 500 milyon dolar olduğunu söyledi.

Pilten gelecek 3 sene zarfından Suriye ile ticaretin 1.5 milyar dolar olabileceğini tahmin ettiklerini söyledi.

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2012