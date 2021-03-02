Settari: İran, Suriye’ye tıbbi teknoloji ve teçhicat satışına hazırır

İran-Suriye 2. Ticari ve Teknolojik Oturumunun açılışı için Şam’da bulunan Settari, Suriye Sağlı Bakanı Hasan Elefebaş görüştü.

Settari görüşmede İran’ın bilim temelli şirketlerinin gelişmesine değinerek, İran’ın artık ilaç, tıbbi teçhizat ve biyoteknolojide söz sahibi bir ülke olduğunu söyledi.

Korona zamanında vantilatör gibi, bazı teknolojik ürünlerin İran’da üretildiğini belirten Settari, Avrupa standartlarında olan bu ürünlerden bazılarının Suriye’ye de ihraç edildiğini söyledi.

Settari, İran’ın ilaç ve tıbbi teçhizat ve eğitimler konusunda Suriye ile işbirliğine hazır olduğunu söyledi.

Suriye Sağlık bakanı da görüşmede ülkesine uygulanan ablukaya değinerek, Suriyeli doktorların kısa süreli dönemler için İran’da eğitime tabi tutulmalarını istediklerini belirtti.

Elefbaş, İran’dan ilaç ithalatına da önem verdiklerini belirterek, bu konunun incelenmesi için bir heyeti İran’a göndereceklerini söyledi.

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