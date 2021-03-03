Suriye Başbakanı Tahran-Şam bilimsel ve teknolojik işbirliğinin gelişmesi çağrısında bulundu

Suriye Başbakanı Arnus, bir heyetin başında Suriye'yi ziyaret eden Cumhurbaşkanlığı Bilim ve Teknoloji Başkanı Sorena Sattari ile yaptığı görüşmede, 'İran'ın işbirliği ile Suriye'nin akademik ve teknolojik altyapısını geliştirmeye çalışıyoruz. Doktora öğrencilerinin ortak eğitimi için İran ile işbirliğinin 100 öğrenciye çıkmasını temenni ediyoruz' dedi.

İran'ın Nükleer Anlaşma ve nükleer başarılar konusundaki tutumuna övgüde bulunan Arnus, 'İran'ın terörizme karşı mücadelede bilimsel başarılara ulaşma hakkını ve İslam Cumhuriyeti'nin Suriye halkına desteğini savunma çabaları takdire şayandır' ifadesini kullandı.

umhurbaşkanlığı Bilim ve Teknoloji Başkanı Sorena Sattari de bu görüşmede yaptığı açıklamada, 'İran'ın inovasyon ekosisteminin deneyimlerini Mena Ekonomik Bölgesi'ne (Kuzey Afrika ve Orta Doğu Bölgesi) aktarmaya hazırız' dedi.

Suriye Başbakanı'nın radyoterapi cihazı ihtiyacını açıklamasına yanıt olarak, 'Bu ihtiyacı karşılamak için İran'da bu cihazı ve gelişmiş ekipmanları Batılı şirketlere göre daha düşük fiyata sağlayabiliriz' diye ekledi.

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