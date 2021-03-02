UAEK ile yapılan anlaşma, İran'ın diplomasiye bir şans tanımadaki iyi niyetinin açık bir mesajıdır

'Sözümüzü tuttuk ve şimdi dünyanın hatırladığı en insanlık dışı yaptırımları bir kenara bırakarak dünyaya geri dönme sloganını kanıtlama sırası ABD'de' diyen Rabii, "Mevcut anlaşmazlığı çözmek için diplomasiden başka yolu yok, ancak iyi niyet ve dürüstlük olmadan diplomasi başlayamaz' ifadesini kullandı.

Bugüne kadar ABD yönetiminin güven inşa etme çabalarını yansıtan en ufak bir adımı atmayı reddettiğinin altını çizen Rabii, 'İran hükümeti asla ABD hükümeti için zaman kazanmayı ve yaptırımların kaldırılmasını ertelemeyi amaçlayan sonsuz bir oyuna girişmeyecektir. Bu uluslararası hukuk ile Nükleer Anlaşma'ya aykırıdır' diye konuştu.

Rabii, 'Bu anlaşmazlığı çözmek için her türlü adil ve dürüst öneriyi dinlemeye hazırız. Beklemediğimiz her hangi bir eylem, diplomatik süreçler üzerinde yıkıcı etkiler bırakacak ve fırsat kapılarını hızlıca kapatabilir. Yakın gelecekte hukukun üstünlüğü, yayılmacılığın ve zorbalığın üstesinden gelecektir' diye ekledi.

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