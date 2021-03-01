Dışişleri Bakanlığı sözcüsü: Olumlu eyleme olumlu yanıt veririz

Haftalık basın toplantısında konuşan Hatipzade, 'İran'ın pozisyonu açık, net ve tamdır ve bu konuda herhangi bir değişiklik olmamıştır. ABD'nin yolu, önceki ABD yönetiminin yanlış politikalarından gitmek olmuş ve bu İran karşıtı politika ve azami baskıda herhangi bir değişiklik yaşanmamıştır' diye konuştu.

Nükleer Anlaşma'Nın Avrupalı ​​ortaklarını daha önce izlenen yolu değerlendirmeye ve işbirliği yolunun herhangi bir yoldan daha iyi işlediğini akılda tutmaya çağıran Hatipzade, 'İran'a yönelik suçlama ve tehditler işe yaramaz ve İran karşılıklı işbirliğine uygun karşılık verir' diye belirtti.

İsrail rejimi başbakanı Netanyahu'nun İran'ın nükleer silah edinmesine izin verilmemesine ilişkin son sözlerine değinen Hatipzade, 'Kudüs'teki işgalci rejim, Batı Asya'daki birçok sorunun, güvensizliğin ve problemin kökenidir. İran durumu yakından izliyor ve bu suçnu başkasına yüklemeler, Siyonist rejimin yozlaşmış Başbakanına fayda sağlar. İran'ın doktrininde nükleer silahın yeri yok, ancak Batı dünyası İsrail'in yüzlerce nükleer silahına göz yumuyor' diye ekledi.

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