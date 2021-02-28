ABD'nin Nükleer Anlaşma'ya dönmesinin kolay yolu, yükümlülüklerini uygulamasından geçiyor

Al-Jazeera televizyon kanalına konuşan Tahtı Revnçı, ABD'nin Nükleer Anlaşma'dan çekildiğini hatırlatarak, 'Biden hükümeti, ABD'nin bu anlaşmaya geri döneceğini birkaç kez açıklasa da ancak şimdiye kadar hiçbir politika değişikliği görmedik' diye belirtti.

ABD yönetiminin Trump yönetiminin yolundan gitmek veya ilişkilerde yeni bir sayfa açmak arasında seçim yapması gerektiğine değinen Tahtı Revançı, 'Bu, ABD hükümetine kalmıştır. Bu nedenle ne kadar iyimser veya kötümser olarak ne seçeceğini bilmiyorum. Temelde biz politika değişikliğinin eyleme geçtiğini görmek zorundayız. Sadece pozisyonları açıklamak İran'ı ve uluslararası toplumu tatmin etmeyecektir' ifadesini kullandı.

Tahtı Revançı, 'Bize göre, ABD taahhütlerinin uygulanmasının müzakere edilmesine gerek yok. Taahhütlerini yerine getirmek isteyip istemediğine karar vermek ABD'ye bağlıdır. Yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için müzakereye gerek yoktur. ABD gerekli kararları almalıdır' diye ekledi.

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