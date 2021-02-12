Zarif: Biden hükümeti İran ile ilgili henüz bir karara varmamıştır

Çin Fonix Televizyon Kanalına mülakat veren Zarif, ‘’ KOEP ile ilgili İran ilk adımı atmayacaktır, ilk olarak ABD KOEP’e bağlı olduğunu göstermeli. ABD KOEP ile ilgili her hangi bir karar almadan İran’ın vereceği tepkilerle ilgili uyanık olmalıdır. ‘’ dedi.

ABD’nin KOEP’ten ayrıldığını ve bundan dolayı KOEP aleyhine olan politikalarını durdurması gerektiğini ifade eden Zarif, müzakerelerin çıkmaza girmesi ile ilgili, ‘’ Bu konuda İran karşı tarafa bir imtiyaz vermeyecektir ve esasen bana göre burada bir çıkmaz yoktur. ‘’ dedi.

Zarif, ‘’ Bana göre ABD politikacıları politikalarını incelemektedirler ve onların karşısında belli bir seçim vardır. Başkan Biden, Trump’ın politikalarının yanlış olduğunu düşünmektedir ve bundan dolayı bu urumdan çıkma kararı almıştır, durumdan çıkmanın anlamı da ambargoların ortadan kaldırılmasıdır ve böyle bir ortamda İran tarafından bir imtiyaz verilmesi gerekmemektedir. ‘’ dedi.

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2012