1 Mar 2021 02:23
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News Code: 84246723
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İran, UAEK'yi İran hakkındaki olası karar konusunda uyardı

İran, UAEK'yi İran hakkındaki olası karar konusunda uyardı

Tahran, İRNA- Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, 'UAEK Yönetim Kurulu'nda İran aleyhine bir karar çıkarılırsa, uygun şekilde tepki vereceğiz' dedi.

Meclis Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu toplantısı sırasınd konuşan Salihi, 'Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Yönetim Kurulu, İran'ın NPT Ek Ptorokolü'nü askıya almasına yönelik bir karar çıkarırsa, İran uygun şekilde tepki verecek ve bu konuda bir mektup da gönderdik' ifadesini kullandı.

Yaptırımların Kaldırılmasına Yönelik Stratejik Eylem Yasası uyarınca Ek Protokolün gönüllü olarak durdurulmasına ilişkin İran Atom Enerjisi Kurumu ile UAEK arasında varılan mutabakata değinen Salihi, 'Bu bildirinin eki gizlidir, orada belirli koşullar meydana gelmemiştir. İran'daki kritik tesislerdeki güvenlik ve denetim ile kameralar konusunda varılan mutabakat, İran'ın hassas nükleer tesislerinin gizli kalması kaydı gözetilerek gizli kalacaktır' diye ekledi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

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