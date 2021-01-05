Salihi: Ayda 8 ile 9 kg arasına yüze 20 uranyum üretiyoruz

Salihi, Şehit Fahrizade’nin 40. gün vefatı dolayısıyla törende yaptığı açıklamada, İran Atom Enerjisi Kurumunda büyük faaliyetler olduğunu bunlardan birinin, 2 yeni santal yapımı ve bunların maddi değerinin 10 milyar dolar olduğunu söylei.

Asya bölgesinin en büyük Radyo ilaçlar merkezinin İran’a ypım aşaması aşamasında olduğunu merkezin 37 bin metre karelikk araştırma merkezine sahip olduğunu ifade eden Salihi, mevcut durumda az imkanlara rağmen 10-11 ülkeye ihracat yapıldığını belirtti.

Salihi, yüzde 20 zenginleştirilmiş uranyumun reaktör yakıtı için kullanıldığını ve reaktörlerin 5 yıllık yakıtının mevcut olduğunu ifade eden Salihi, ‘’ şimdi üretilen yüze 20’lik uranyum depolanacaktır. ‘’ dedi.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish

2012