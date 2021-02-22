İran ve UAEK'den İran'ın nükleer faaliyetlerinin denetimine ilişkin ortak açıklama

Bir kopyası Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun internet sitesinde yayınlanan açıklamada, UAEK ve İran Atom Enerjisi Teşkilatı'nın Ağustos ayında Tahran'da ortak bir açıklama yapılmasına yol açan karşılıklı güven ruhuna vurgu yapıldı.

Açıklamada, 'İran Atom Enerjisi Teşkilatı, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'na 23 Şubat 2021'den itibaren İran İslami Şura Meclisi'nin Yaptırımların Kaldırılması ve İran Ulusunun Çıkarlarının Korunması için Stratejik Eylem Yasası olarak adlandırılan kararı uyarınca İran'ın Nükleer Anlaşma kapsamındaki gönüllü eylemlerini durduracağını açıkladı' ifadesi kullanıldı.

Bu doğrultuda ve UAEK'nin İran'da denetleme ve izleme faaliyetlerine devam edebilmesi için şu hususlarda mutabık kalınmıştır:

1. İran, Denetim Önlemleri Anlaşmasını sınırlama olmaksızın UAEK ile uygulamaya devam edecektir.

2- İran yasalarına uygun geçici bir ikili teknik anlaşmaya dayanarak, UAEK gerekli izleme ve denetleme faaliyetlerini 3 ay süreyle sürdürecektir.

3. Varılan anlaşma, amaçlanan amacına uygun çalıştığından emin olmak için sürekli olarak gözden geçirilecektir'.

Daha önce İran, ABD yaptırımları kaldırılmadığı takdirde, 23 Şubat'ta Nükleer Anlaşma kapsamındaki Ek Protokol'ün ötesinde denetimi askıya almayı duyurmuştur. İslami Şura Meclisi geçen 1 Aralık'ta hükümeti, ABD yaptırımının devam etmesi durumunda UAEK ile işbirliğini sınırlamaya ve Nükleer Anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini azaltmak için daha fazla adım atmayı öngören bir yasayı kabul etti. Bu yasanın 6. maddesi uyarınca, "İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti, Nükleer Anlaşma'nın 36. ve 37. maddeleri uyarınca, bu yasanın kabulünden itibaren 2 ay içinde Nükleer Anlaşma çerçevesinde Ek Protokol'ün ötesinde denetim erişimini askıya almakla yükümlüdür."

UAEK Genel Müdürü Grossi Tahran'da İran Atom Enerjisi Kurumu Ali Ekber Salihi ve Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile bir araya gelerek son gelişmeler hakkında fikir alışveirşinde bulundu.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish