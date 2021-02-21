21 Şub 2021 13:14
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News Code: 84237297
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Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Salihi ile UAEK Genel Müdürü Grossi bir araya geldi

Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Salihi ile UAEK Genel Müdürü Grossi bir araya geldi

Tahran, İRNA- Dün gece Tahran'a gelen Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Genel Müdürü Rafael Grossi, İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi ile görüştü.

İran'ın Nükleer Anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerinin azaltılması bağlamında son gelişmeleri görüşmek üzere Tahran'a gelen Rafael Grossi, Ali Ekber Salihi ile bir araya geldi.

İki taraf arasındaki müzakereler, "İran Halkının Çıkarlarını Korumak ve Yaptırımları Kaldırmak için Stratejik Eylem Yasası" ile eşzamanlı uygulanmasını koordine etmek ve UAEK denetim faaliyetleri için başladı.

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Genel Müdürü önümüzdeki birkaç saat içinde Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile de görüşecek.

Bu, Grossi'nin geçen 6 aydaki Tahran'a yaptığı ikinci ziyarettir.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

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