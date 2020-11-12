Grossi: İran ve UAEK arasındaki anlaşma karşılıklı güveni arttırır

UAEK’nin yıllık raporunun BM Genel Kuruluna sunumunda konuşan Grossi, ajansın Kapsamlı Ortak Eylem Planı (UAEK) ile ilgili UAEK Yönetim kuruluna raporlar sunduğunu söyledi.

Ağustos ayında Cumhurbaşkanı Ruhani ve diğer İranlı yetkililerle görüşmeler için İran’ı ziyaret ettiğini ifade eden Grossi, Ajansın Tahran ile denetlemek istediği iki tesis hakkında anlaşmaya vardığını söyledi.

Bu tesislerde denetimlerin yapıldığını ve örneklerin alındığını ifade eden Grossi, örneklerin incelendiğini ve bu anlaşmanın taraflar arasında işbirliği ve karşılıklı güvenin artmasına sebep olmasını temenni etti.

İran’ın BM Daimi Temsilcisi Mecid Tahti Revançi de bu oturumda yaptığı açıklamada, İran’ın önemli çaba ve yatırımlarla bu konuda büyük başarılar elde ettiğini ve nükleer enerjiyi elektrik üretimi, tıp, tarım ve sanayide kullandığını söyledi.

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2012