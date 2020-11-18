Grossi: Natanz tesislerinde kayda değer bir faaliyet gözlenmemiştir

Grossi, Viyana’da Uluslararası Atom Enerjisi Kurumunun (UAEK) yeni raporu ile yaptığı açıklamada, Natanz tesisinde zenginleştirme fabrikasının deneme aşamasından kullanıma hazır konuma geldiğini fakat bir çalışma yapılmadığını söyledi.

Bu konunun İran’ın Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) taahhütlerinin ötesinde olduğunu ifade eden Grossi, bu gelişmenin İran nükleer faaliyetleri toplamında çok göz alıcı olmadığını söyledi.

Grossi, İran’da iki tesiste ilan edilmemiş faaliyetler bulunması ile ilgili bu mekanlarda Ağustos ayında incelemeler bulunduğunu söyledi.

Grossi, UAEK’nin İran’da denetimlerine devam ettiğini belirtti ve şu an için ajansın ulaşmak ve denetlemek istediği bir tesisin olmadığını söyledi.

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