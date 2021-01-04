İran UF6 üretmeye başlıyor

IRNA’ya açıklamada bulunan Rebii, bu kanunun uygulanması için Cumhurbaşkanı Ruhani direktifi ile kaynak bulunduğunu belirterek, ayrıca Cumhurbaşkanı Ruhani’nin geçen haftalarda Meclis tarafından onaylanan kanunun uygulanması emrini verdiğini ve bu emir doğrultusunda da İran’ın ilk UF6 ürününün saatler sonra elde edileceğini belirtti.

Tüm sürecin kurallar ve kanunlar çerçevesinde ve Uluslararası Atom Enerjisi Kurumuna (UAEK) haber verildikten sonra başlandığını belirten Rabii, hükümetin kanunla ilgili görüşünün açık olduğunu fakat hükümetin kanunun uygulamakla mükellef olduğunu söyledi.

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, 1 Ocak Cuma günü, ilgili yasa uyarınca uranyumu yüzde 20 zenginleştireceklerini Uluslararası Atom Enerjisi Ajansına (UAEA) bildirdiklerini söylemişti. Salihi, Cumhurbaşkanı Ruhani'nin talimat vermesi halinde yakın zamanda uranyumu yüzde 20 zenginleştireceklerini açıklamıştı.

İranlı bilim insanı şehit Muhsin Fahrizade'ye düzenlenen suikastın ardından İslami Şura Meclisi tarafından onaylanan yasa, İran Atom Enerjisi Kurumunun uranyumu yüzde 20 zenginleştirmeye başlamasını ve düşük düzeyli zenginleştirilmiş uranyum stoklarını artırmasını zorunlu kılıyor.

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