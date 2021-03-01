1 Mar 2021 14:26
Journalist ID: 2391
News Code: 84247477
0 Persons

Kemalvendi: Yaptırımların kaldırılmaması halinde, UAEK'ye bilgi verilmeyecektir

Kemalvendi: Yaptırımların kaldırılmaması halinde, UAEK'ye bilgi verilmeyecektir

Tahran, İRNA- Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, yaptırımlar kaldırılmayıncaya kadar UAEK ile hiçbir bilgiyi paylaşmayacaklarını belirterek, 'Ambargolar kaldırılırsa, bu dönemde tutulan bilgileri UAEK ile paylaşırız. Aksi takdirde bu bilgiler üç ay sonra kamera kayıtlarından silinecektir' dedi.

Kemalvendi yaptığı açıklamada, 'Yaptırımların kaldırılması ve İran'ın taahhütlerini ifası şartı ile bazı bilgilerin korunması konusunda UAEK ile bir mutabakat imzaladık. Bunları en fazla 3 ay ara ile bu kuruma verme konusunda uzlaştık, ancak hiçbir denetim, inceleme ve protokol bildirisinin verilmesi gündemde değil' diye belirtti.

Kemalvendi, 'Şu anda, Ek Protokol'ün uygulanmasının askıya alınması Parlamento yasası ve İran ile UAEK arasında imzalanan üç aylık anlaşmaya dayanıyor. Ambargoların kaldırılması ve karşı tarafların Nükleer Anlaşma kapsamındaki taahhütlerini ifası durumunda hükümet, parlamentoya bir rapor sunacak ve parlamento bu konuda karar verecektir. Bu nedenle UAEK ile İran Atom Enerjisi Kurumu arasındaki anlaşmanın geçerliliği üç aydır' diye ekledi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

İlgili haberler

yorumunuz

You are replying to: .
4 + 13 =