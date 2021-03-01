Kemalvendi: Yaptırımların kaldırılmaması halinde, UAEK'ye bilgi verilmeyecektir

Kemalvendi yaptığı açıklamada, 'Yaptırımların kaldırılması ve İran'ın taahhütlerini ifası şartı ile bazı bilgilerin korunması konusunda UAEK ile bir mutabakat imzaladık. Bunları en fazla 3 ay ara ile bu kuruma verme konusunda uzlaştık, ancak hiçbir denetim, inceleme ve protokol bildirisinin verilmesi gündemde değil' diye belirtti.

Kemalvendi, 'Şu anda, Ek Protokol'ün uygulanmasının askıya alınması Parlamento yasası ve İran ile UAEK arasında imzalanan üç aylık anlaşmaya dayanıyor. Ambargoların kaldırılması ve karşı tarafların Nükleer Anlaşma kapsamındaki taahhütlerini ifası durumunda hükümet, parlamentoya bir rapor sunacak ve parlamento bu konuda karar verecektir. Bu nedenle UAEK ile İran Atom Enerjisi Kurumu arasındaki anlaşmanın geçerliliği üç aydır' diye ekledi.

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